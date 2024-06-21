В России появился универсальный боевой робот Ростех: в России создали универсального боевого робота «Импульс-М»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Универсального боевого робота «Импульс-М» разработали в России, сообщает пресс-служба Ростеха. Техника использует гусеничную платформу и вскоре примет участие в испытательных стрельбах из установленного на ней противоракетного комплекса.

На нее можно устанавливать различные боевые модули, например противотанковый, оснащенный ракетами. Испытания платформы с ПТРК запланированы на ближайшее время, — говорится в сообщении компании.

В длину устройство не превышает двух метров. Дрон способен перевозить груз массой около тонны по горизонтальной поверхности. При уклоне в 30 градусов его грузоподъемность составляет 500 кг. На прицепе робот может тянуть до полутора тонн.

Гусеничное шасси «Импульса-М» отличается высокой надежностью и поддается ремонту в полевых условиях. Робот способен продолжать движение даже при потере нескольких катков. Дрон поддерживает несколько видов связи с оператором, что делает его устойчивым к помехам. Также разработка оснащена искусственным интеллектом и системой технического зрения, что позволяет машине самостоятельно вернуться на базу при потери связи.

Ранее на выставке HeliRussia-2024 в Москве конструкторское бюро «Стратим» представило специализированный дрон-бомбардировщик «Голубь». По словам представителей компании, первые дроны уже прошли испытания в зоне СВО и показали хорошие результаты.