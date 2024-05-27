В России начали поставки аппаратуры для отечественного спутника связи Ростех начал поставки комплектующих для первого в России спутника связи

Фото: t.me/roscosmos_gk*

«Экспресс-АМУ4»

Предприятия Ростеха разработали и начали поставки актуаторов для СВЧ-переключателей спутника «Экспресс-АМУ4», сообщили в пресс-службе госкорпорации. Как отмечается, они состоят целиком из компонентов отечественного производства.

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил разработку комплектующих для космического аппарата «Экспресс-АМУ4» — актуаторов СВЧ-переключателей. Изделия будут использоваться для управления полезной нагрузкой спутника, — говорится в сообщении.

Актуаторы являются функциональным элементом систем автоматического управления. Они включают электрические двигатели, электро- и гидравлические приводы, релейные устройства и манипуляторы.

Ранее в США заявили, что Россия запустила противоспутниковый космический аппарат на околоземную орбиту. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, это оружие способно атаковать другие спутники на низкой орбите Земли.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что Россия действует исключительно в соответствии с международным правом и ничего не нарушает. По его словам, РФ неоднократно выступала за запрет вывода какого-либо оружия в космос, однако США отвергли инициативу.