В работе Telegram зафиксированы сбои

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Многие российские пользователи Telegram столкнулись с неполадками в работе мессенджера вечером 8 июня. По данным сайта Downdetector, отслеживающего ошибки и отключения на популярных интернет-ресурсах, первые сообщения о сбоях появились примерно в 21:40 мск.

Большинство обратившихся (69%) пожаловалось на невозможность подключения к серверу, треть (30%) сообщили, что у них не открывается приложение, не смогли авторизоваться 2%. Причина неполадок пока неизвестна.

На днях стало известно, что технический сбой логистического оператора СДЭК в конце мая был вызван внешним воздействием. Работоспособность большей части клиентских сервисов в настоящее время восстановлена, уточнили в компании.

Некоторые государственные сайты 3 июня оказались частично недоступны, заявляли представители Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора. Как было сказано на сайте организации, предварительно, причиной послужил сбой на одном из участков магистральной сети связи.

Пользователи по всему миру 31 мая сообщали о сбоях в работе поисковой системы Google. По большей части люди писали о сбоях в работе новостного раздела, также поступали жалобы на медленную загрузку сайтов и проблемы со входом в учетную запись.