В WhatsApp появится новая функция Пользователи WhatsApp смогут звонить на номера не из списка контактов

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Пользователям устройств на базе операционной системы Android представят новую функцию в мессенджере WhatsApp. Портал WABetaInfo уточнил, что речь идет о звонках в приложении.

Пользователи WhatsApp смогут звонить на номера, которых нет в их списке контактов. Стоит отметить, что в настоящий момент для этого необходимо сохранить номер в телефонную книгу. Функция позволит удобнее совершать одноразовый звонок.

Звонки, совершаемые через WhatsApp, используют интернет-данные вместо традиционных сотовых сетей, что делает их более экономичными, — говорится в сообщении.

По данным портала, функция будет доступна при дальнейшем обновлении мессенджера.

Компания Apple ранее удалила сервис Treads, мессенджеры WhatsApp и Telegram из онлайн-магазина приложений по требованию Китая. Власти КНР объяснили такое решение соображениями национальной безопасности. Теперь приложения на территории Китая работать не будут.