Ученые показали робота с лицом из «человеческой кожи» CRPS: японские ученые создали робота с лицом из выращенных клеток кожи человека

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Ученые японского Токийского университета создали роботизированное лицо, которое покрывают «живые» клетки человеческой кожи, сообщает издание Cell Reports Physical Science. По словам специалистов, эти клетки были выращены на коллагеновом каркасе и помещенных на смоляную основу.

В Журнале отмечается, что это не первый такой эксперимент с клетками человеческой кожи, однако в отличие от предыдущих исследований, в новых тканях есть подобие связок, которые у людей и животных служат для удержания кожи на месте и придания ей гибкости и прочности. По мнению экспертов, новая технология может стать большим шагом в области биогибридной робототехники, поскольку эквивалент кожи сможет иметь самостоятельные регенеративные функции благодаря росту клеток.

Для закрепления кожи ученые использовали специальный коллагеновый гель, а также проделали на лице робота проколы. Специалисты продемонстрировали, как машина «улыбается», и какие изменения при этом происходят с кожей.

По словам одного из соавторов исследования Мичио Каваи, человекоподобная кожа поможет в общении между роботами и людьми. Он отметил, что в условиях развития технологий и, в частности, искусственного интеллекта, у машин появляются новые роли и функции. Также изобретение может принесть пользу в косметологии при разработке и проверке средств от морщин.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали нового универсального боевого робота, получившего название «Импульс-М». Техника использует гусеничную платформу и вскоре примет участие в испытательных стрельбах из установленного на ней противоракетного комплекса.