Стикеры в Telegram начнут приносить деньги своим создателям Дуров сообщил, что создатели стикеров в Telegram смогут продавать их как NFT

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что создатели стикеров в мессенджере смогут продавать их как NFT. На своем выступлении во время конференции Token 2049 в Дубае, трансляция которого велась на YouTube, предприниматель также отметил, что создатели будут получать 95% прибыли.

Также, по словам Дурова, для авторов Telegram-каналов станут доступны донаты, с которых администрация будет брать комиссию в размере 30%. Отмечается, что объявленная ранее монетизация каналов благодаря размещению в них рекламы стартует 19 апреля, компания будет платить пользователям половину от заработанной суммы. Эта функция не будет доступна в РФ и на Украине.

Кроме того, бизнесмен анонсировал, что создавать боты в мессенджере станет легче, для этого не нужно обладать навыками программирования. Помимо этого, платформа начнет продвигать кроссплатформенные мини-приложения, что должно сделать такой формат популярнее и увеличить их аудиторию с 360 до 720 млн пользователей.

Ранее Дуров заявил, что мнение о том, что Telegram связан с правительством России, является частью «методики по дискредитации приложения со стороны конкурентов». По его словам, такие слухи распространяют люди, которые не знают, как появился Telegram.