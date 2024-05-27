Стало известно, зачем стартап Илона Маска создает суперкомпьютер The Information: стартап Маска создаст суперкомпьютер для работы с ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принадлежащий бизнесмену Илону Маску стартап xAI займется созданием суперкомпьютера, сообщило издание The Information. Миллиардер уже продемонстрировал инвесторам презентацию, в которой говорится, что суперкомпьютер будет обрабатывать информацию для работы чат-бота с искусственным интеллектом Grok.

Суперкомпьютер планируют создать к 2025 году. Партнером xAI может стать корпорация Oracle. По данным The Information, суперкомпьютер получит как минимум в четыре раза больше кластеров графических процессоров, чем имеют уже существующие модели. Необходимость в устройстве объяснили потребностью во все более мощном оборудовании для развития ИИ.

Чат-бот Grok, который рассматривается как главный соперник знаменитого ChatGPT, презентовали в ноябре прошлого года. Чат-бот создан по образцу «Автостопом по галактике». По словам разработчиков, Grok имеет бунтарские наклонности и способен отвечать на вопросы с долей остроумия. Также чат-бот готов давать ответы на острые вопросы, которые обычно отвергают его конкуренты.

Ранее стало известно, что xAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, получила от инвесторов $500 млн, сообщает Bloomberg. Ближайшая цель стартапа — собрать $1 млрд. В дальнейшем компания, уже создавшая бунтарский чат-бот Grok, планирует добраться до суммы $15–20 млрд.