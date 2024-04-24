Стало известно о важнейшем достижении России в области связи «МегаФон» заявил о создании первого в РФ импортозамещенного транкинга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«МегаФон» стал первым среди сотовых операторов, который разработал профессиональную радиосвязь (транкинг) для экстренных служб и компаний, заявила директор по развитию корпоративного бизнеса компании Наталья Талдыкина для NEWS.ru. По ее словам, технология работает на базе сети LTE.

Решение работает на базе сети LTE, что позволяет службам спасения, государственным компаниям и бизнесу не только организовать оперативную коммуникацию и координацию действий, но также определять геолокацию и транслировать видео, — уточнила представитель «МегаФона».

Проект был реализован при совместной работе с компанией, предлагающей услуги в рамках системы RONET, обратила внимание Талдыкина. Работать связь будет в любом регионе РФ, где есть покрытие LTE.

Транкинг позволяет мгновенно связаться с другим абонентом или целой группой без задержки на набор номера или ожидание ответа. Такой вид связи особенно востребован у экстренных служб и на объектах различного типа: от гостиниц и охранных предприятий до многотысячных спортивных стадионов и горно-обогатительных комбинатов, — добавила директор по развитию.

Согласно результатам тестов, российская разработка не уступает зарубежным, рассказала собеседница издания. Проект дает заказчикам возможность в режиме реального времени отслеживать геолокацию всех участников системы на скорости до 300 Мбит/с, констатировала Талдыкина.

Ранее «Коммерсант» писал, что Минцифры РФ может перенести сроки покрытия большинства населенных пунктов и трасс связью стандарта LTE с 2025 на 2027 год. Окончательное решение предполагалось принять на заседании комиссии. Перенос сроков связывали с дефицитом необходимого оборудования.