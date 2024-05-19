Противоракетную оборону России улучшат новыми системами «Звезда»: в России начали разрабатывать следующее поколение ПРО

Фото: МО РФ

В России уже начали работы по созданию следующего поколения системы противоракетной обороны с новыми типами вооружения, сообщил в эфире телеканала «Звезда» главный конструктор командного пункта ПРО. Он выразил надежду, что результаты будут обнародованы в ближайшее время. При этом инженер не стал сообщать каких-либо конкретных деталей.

Абсолютно да. Есть идеи, как говорится, как продолжить. Как придать системе новое, скажем так, развитие. Использовать новые образцы вооружения. Это все прорабатывается, и мы надеемся, что в ближайшее время вы увидите продолжение нашей системы, — рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на вооружение российской армии поступят первые образцы зенитно-ракетной системы нового поколения С-500. Войска получат их в двух модификациях: зенитно-ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

В МО также сообщали, что одним из приоритетных направлений развития воздушно-космических сил является оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны перспективным вооружением. В армию вдобавок поступят зенитно-ракетные комплексы С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и радиолокационные станции нового поколения.