Стало известно, когда в России появятся пилотные зоны 5G Минцифры: пилотные зоны 5G будут созданы в российских регионах к 2030 году

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Тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения (5G) появятся во всех регионах России к 2030 году, заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко. По его словам, появятся также коммерческие сети, которые будут предоставлять соответствующие услуги, пишет РИА Новости.

До 2030 г. в каждом субъекте РФ должны появиться пилотные зоны, а в 16 городах с численностью более 1 млн жителей должны появиться уже коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения, — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее нелегальные распространители видеоконтента в России по итогам 2023 года недосчитались 16% своих доходов,. Разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями компания F.A.C.C.T. проинформировал, что рынок онлайн-пиратства в стране оценивается в $38 млн. Причины таких показателей эксперты увидели в успешной блокировке пиратских сайтов, снижении стоимости рекламы на ресурсах и переходе зрителей в легальные онлайн-кинотеатры.

В Госдуме до этого задумались о маркировке контента, который создан с помощью нейросетей. Член комитета нижней палаты парламента по информационной политике Антон Немкин отметил, что законодатели изучают опыт других стран и консультируются по этому вопросу с экспертами.