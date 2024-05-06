Стало известно, как в России отреагировали на разблокировку TikTok ТАСС: в России без интереса отреагировали на разблокировку TikTok

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В России после разблокировки TikTok был зафиксирован всплеск интереса к этой социальной сети, сообщили российские операторы связи, передает ТАСС. Так, Tele2 сообщил, что новости о снятии ограничений с приложения не повлияли на поведение клиентов.

Отмечается, что за сутки 2 мая прирост трафика по сравнению с 30 апреля составил всего 0,4%. При этом снижения доли пользователей также не произошло. Другой оператор сообщил, что интерес к соцсети был зафиксирован, но он был таким же краткосрочным и небольшим.

Так, 2 мая количество пользователей оказалось на 2,6% выше средних значений апреля, а 3 мая этот показатель был выше на 4,3%, после чего количество пользователей сервиса вернулось на прежний уровень, — сообщил он.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что не получал обращение депутата Госдумы Султана Хамзаева о блокировке TikTok на территории страны. В РКН напомнили, что в 2022 году администрация TikTok заявила о самостоятельной приостановке распространения нового контента и возможности проведения прямых трансляций на территории России. Соцсеть не работала около двух лет.