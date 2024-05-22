Стало известно, как Google поступил с аккаунтом стрелявшего в Фицо Google удалил аккаунт стрелявшего в Фицо Юрая Цинтулы

Фото: Radovan Stoklasa/Global Look Press

Покушение на Роберта Фицо

Аккаунт стрелявшего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо Юрая Цинтулы на YouTube был удален компанией Google, которой принадлежит видеохостинг, сообщает новостной портал SME. Как отмечается, случилось это на второй день после покушения.

Как отмечается, Цинтула выкладывал свои видеообращения на канале с 2016 года. В них он агитировал за создание собственной политической организации и призывал демонстрировать силу, а не насилие.

Пенсионер Юрай Цинтула, обвиняемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заключен под стражу. Вердикт вынес специальный уголовный суд в Пезиноке. Об аресте ходатайствовал прокурор. Сторона обвинения опасалась, что если Цинтула не будет заключен под стражу, то он сбежит из страны и продолжит преступную деятельность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что ожидала появления обвинений в адрес РФ после покушения на премьер-министра Словакии. По мнению дипломата, они являются «приступом безумия». Первым, по ее замечанию, несправедливое заявление сделал британский таблоид The Times.

В больнице имени Рузвельта тем временем сообщили, что состояние Фицо улучшается. После проведенного консилиума было объявлено, что пациент находится в стабильном состоянии, показатели воспалительных процессов постепенно снижаются.