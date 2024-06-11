Стало известно, как часто ИИ используется в военных целях Кандидат технических наук Зиборов: ИИ используют для анализа спутниковых снимков

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Искусственный интеллект (ИИ) часто стали использовать в военной сфере, например, для анализа спутниковых снимков, рассказал «360» доцент кафедры РЭУ имени Плеханова, кандидат технических наук Дмитрий Зиборов. По его словам, ИИ также может распознавать классы военной техники.

Использование искусственного интеллекта для анализа фотографий является одним из самых частых видов его применения, в том числе и для анализа спутниковых снимков. Обычно в таком случае работает нейросеть, которая была предобучена на большом количестве изображений самолетов, заправок, зданий и так далее, — объяснил эксперт.

Зиборов отметил, что после обучения нейросеть может распознавать изображения, которые раньше не видела, и распределять их по различным категориям, например, военной техники. ИИ все чаще будет использоваться в военных конфликтах. Например, США уже внедряют его в качестве пилота своих боевых самолетов. Также искусственный интеллект активно используют в истребителях и дронах.

Сегодня применение ИИ в военной сфере — это тренд. Он будет только развиваться, особенно это связано с внедрением робототехники на поле боя, как БПЛА, так и наземных дронов, надводных и подводных беспилотников. Различное умное оружие, ракеты, бомбы и так далее, — подытожил Зиборов.

Ранее ученые мировой научной общественности обучили нейросеть распознавать астероиды и с помощью нее обнаружили 1031 неизвестный объект. Коллеги по собственной инициативе решили обработать 37 тысяч снимков телескопа Hubble, сделанных за 19 лет.