Стало известно, грозит ли человечеству восстание машин Глава AIRI: не стоит ждать восстания машин, поскольку ИИ не принимает решения

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Человечеству не грозит восстание машин в будущем, поскольку в работе искусственного интеллекта (ИИ) финальное решение всегда стоит за человеком, рассказал корреспонденту NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец. Он напомнил, что ИИ был создан для решения конкретных задач.

Искусственный интеллект создан людьми, это технология для решения каких-то задач, которые стоят перед человечеством, перед конкретными отраслями. <...> Но, опять же, финальное решение всегда в таких условиях принимает человек, — заявил Оселедец.

Он признал, что, как и любая технология, искусственный интеллект может быть использован как во вред, так и во благо. Однако у человечества имеется большой опыт того, что делать в этом случае. По словам гендиректора AIRI, уже сегодня большие языковые модели, такие как GigaChat, способны сдать экзамен на врача на уровне лучше, чем большое количество учеников.

Поэтому здесь бояться не надо, здесь нужно просто следовать тем принципам, которые относятся к любым другим сложным технологиям, и использовать как усилитель способности, — заключил Оселедец.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что человеческий интеллект должен сосуществовать с искусственным. Он выразил уверенность, что за этим стоит будущее.