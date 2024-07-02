Стало известно, сможет ли ИИ предугадывать серийных убийц Ветеран МУРа Лобарев: ИИ не сможет предугадывать серийных убийц

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Искусственный интеллект не сможет предугадывать серийных убийц и маньяков, считает член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев. Как он отметил в беседе с «Радио 1», преступление зависит от множества факторов.

Я считаю, что это невозможно в настоящее время, потому что тут много факторов играют роль: возраст, настроение, степень болезни, социальная среда, влияние друзей и знакомых, обстановка, в которой происходило преступление, профессиональная подготовка людей, склонных к такому. Все это вместе нельзя соединить, — объяснил эксперт.

Ветеран МУРа отметил, что на данный момент нет никакого алгоритма, который мог бы предсказать, где и каким образом будет совершено преступление. ИИ не сможет предсказать желание человека совершить что-то противозаконное.

Найти общий алгоритм не получится, так как у каждого преступника свое индивидуальное состояние, добавил Лобарев. Именно от этого состояния зависят действия убийц и маньяков, заключил эксперт.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что шанс уничтожения человечества искусственным интеллектом колеблется от 10% до 20%. При этом Маск считает, что речь пойдет не о физическом истреблении, а ментальном.