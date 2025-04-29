Стало известно, что испытали для сверхзвукового гражданского самолета в РФ Институт Жуковского испытал интеллектуальные технологии сверхзвукового самолета

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» испытал интеллектуальные технологии, предназначенные для сверхзвукового гражданского самолета, сообщили в исследовательском центре. Там подчеркнули, что такие испытания проводились впервые в мире, передает РИА Новости.

В России впервые в мире НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» испытан в полете демонстратор интеллектуальных технологий, реализующий концепцию «от терминала до терминала» в условиях «закрытой кабины» (кабины без остекления). Технология в дальнейшем может использоваться для создания перспективного сверхзвукового гражданского самолета, — сказано в сообщении.

По словам ученых, экспериментальные исследования проводились в небе над Новосибирском, на демонстраторе в составе летающей лаборатории Як-40. В него были включены система внешнего видения, а также передовые средства навигации и наблюдения. Система состояла из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного, что дало возможность управлять самолетом в «закрытой кабине».

Ранее пресс-служба Ростеха в своем Telegram-канале сообщила, что опытный образец самолета МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет. По словам исполнительного директора корпорации Олега Евтушенко, это передовое воздушное судно с выдающейся аэродинамикой. Он отметил, что специалисты заменили около 80 иностранных систем и агрегатов, использовав отечественные материалы.

До этого генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что процесс импортозамещения в авиационной промышленности не прекратится после отмены западных санкций. Он уточнил, что специалисты продолжат разрабатывать SSJ New и МС-21 даже в том случае, если зарубежные компании вернутся на российский рынок.