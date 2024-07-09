Стало известно, будет ли государство регулировать ИИ в промышленности Замглавы Минпромторга: государство будет регулировать использование ИИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Василий Шпак

Искусственный интеллект — это такая же технология, как и любая другая, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на выставке ИННОПРОМ-2024. По его словам, от его использования есть плюсы и минусы, поэтому общая регуляторика со стороны государства тут необходима. При этом Россия в этом плане не является каким-то исключением, так поступают все страны, передает слова замминистра корреспондент NEWS.ru.

В этом смысле как с автомобилем — есть правила дорожного движения, где-то можно ехать так, где-то можно ехать эдак, а где-то ехать вообще нельзя. А по факту в рамках этих ограничений сам автолюбитель принимает решения, каким образом он будет действовать за рулем. То же самое с искусственным интеллектом. Естественно, как и любая другая технология, она несет в себе как плюсы и возможности, так и минусы и риски от ее использования, поэтому общая регуляторика со стороны государства будет. Россия здесь не какое-то исключение, все страны так действуют, — заявил Шпак.

До этого замгендиректора Центра биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы Дмитрий Тер-Степанов заявил, что России еще достаточно долго жить до восстания машин. Он объяснил, что в учреждении рассчитывают, что при развитии искусственного интеллекта разработчики будут руководствоваться некоторыми этическими ограничениями.