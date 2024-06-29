Соцсеть Илона Маска побила рекорд Илон Маск: соцсеть Х побила собственный рекорд по времени использования

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Социальная сеть Х побила собственный рекорд по времени использования на территории США, заявил в своем аккаунте предприниматель и владелец Х Илон Маск. По его словам, общее количество секунд, которые пользователи провели на платформе, достигло 76 миллиардов.

Использование X в США достигло рекордного уровня! Общее количество секунд, проведенных пользователями в соцсети, составило 76 миллиардов, превзойдя предыдущий рекорд на 5%, — уточнил Маск.

Ранее миллиардер выразил мнение, что в будущем люди не будут пользоваться смартфонами. По его словам, чипы Neuralink полностью заменят телефоны. Таким образом предприниматель отреагировал на публикацию одного из пользователей, который спросил подписчиков, вживили бы они себе имплант.

Устройство Neuralink дает возможность пользователю управлять компьютером или смартфоном при помощи силы мысли. В январе текущего года первый имплант был вживлен человеку.

Также Илон Маск пригрозил запретить использование устройств компании Apple в своих компаниях. Бизнесмену не понравилась представленная технология искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая, по его мнению, является «жуткой шпионской программой».