«Служба поддержки» начала красть аккаунты в Telegram Мошенники стали красть аккаунты в Telegram под видом службы поддержки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мошенники прибегли к новой схеме кражи аккаунтов в Telegram, сообщает РБК со ссылкой на компанию — разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. Злоумышленники под видом службы поддержки предлагают пользователям мессенджера отменить процедуру удаления учетной записи.

Преступники присылают жертве сообщение, что ее аккаунт собираются удалить. Владелец переходит по ссылке и попадает на фишинговый ресурс, который копирует дизайн Telegram. Там ему предлагают ввести номер телефона и код безопасности. В случае если человек поддался на уловку, мошенники получают доступ к аккаунту.

По данным F.A.C.C.T., фишинговый сайт имеет моментальную валидацию на правильность введенных данных. Если человек передаст неверные сведения, мошеннический ресурс оповестит об этом.

Так как злоумышленники распространяют ссылки <...> в личных сообщениях, им <...> достаточно одного активного ресурса, — отметили в компании.

Специалисты подчеркнули, что сторонние лица не могут запрашивать удаление учетной записи. Этот функционал доступен только самому пользователю — деактивировать аккаунт можно в настройках.

Ранее IT-эксперт Эльдар Муртазин рассказал, что лучшим способом защитить свой Telegram-аккаунт от взлома является использование мобильного интернета. По его словам, мошенники пользуются Wi-Fi-сетями для рассылки одноразовых кодов, с помощью которых осуществляется кража профилей.