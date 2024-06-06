Россию сравнили в плане разработок ИИ с другими странами Гендиректор AIRI Оселедец: Россия является лидером в области ИИ в медицине

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Иван Оселедец

Россия является мировым лидером по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в медицину, подчеркнул генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума. При этом в некоторых направлениях РФ немного отстает от других стран, а где-то держится на том же уровне.

На самом деле, где-то мы отстаем, но не очень сильно. Это в первую очередь большие языковые модели, то есть где-то наши модели находятся в пятерке. Где-то мы идем наравне и даже превосходим. Например, модели, которые рисуют картинки, модель Kandinsky и YandexART на уровне с международными, — обратил внимание собеседник портала.

Что касается медицины, то огромное количество нейросетей уже внедрено в реальную практику, уточнил Оселедец. Они просмотрели миллионы изображений и ставят диагнозы даже лучше, чем большее количество врачей, признал он.

Здесь у нас удалось выстроить существенно более эффективную систему, потому что была создана система упрощенного правового регулирования, так называемый экспериментальный правовой режим. <...> Здесь мы являемся мировыми лидерами, — констатировал директор института.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что человеческий интеллект должен сосуществовать с искусственным, за этим стоит будущее. По его словам, вузы сегодня уже пытаются понять, как эффективно применить ИИ. Однако они разделились на два лагеря: одни поддерживают внедрение искусственного интеллекта, другие выступают против.