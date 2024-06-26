Россиянам рассказали, как выявить «шпиона» в своем телефоне Роскачество: из-за шпионских программ на телефоне появляется белый шум

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

О наличии шпионских программ на телефоне может говорить белый шум, который появляется во время беседы, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Роскачество. Такие программы собирают данные и отправляют хакерам.

По данным издания, постороннее вмешательство можно заметить, если на телефон начинают приходить уведомления о действиях, которых пользователь не совершал. Также из-за этого могут произвольно включаться телефон и приложения на нем. Так как такие шпионские программы отправляют собранные данные злоумышленникам, на мобильном может снижаться скорость интернета.

В ведомстве добавили, что вредоносные программы работают в фоновом режиме, поэтому телефон может сильно нагреваться. Кроме того, из-за злоумышленников могут появляться чужие фото или видео, которых пользователь не делал.

Не нужно паниковать, если вы обнаружили некоторые из перечисленных признаков в вашем смартфоне. Они могут быть вызваны другими причинами. Однако для собственного спокойствия стоит обратиться к специалистам и проверить устройство на шпионские программы, — объяснил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ранее юрист Виктория Ситдикова посоветовала не реагировать на подозрительные предложения о легком заработке и странные просьбы перечислить средства, поступившие даже от знакомых. По ее словам, лучше не вступать с неизвестными в переписку, но необходимо блокировать аккаунты.