Россия запустила первые спутники с 5G Минцифры: Россия впервые запустила низкоорбитальные спутники с 5G

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Российская компания «Бюро 1440» запустила три отечественных низкоорбитальных спутника связи, сообщили в Минцифры. По данным ведомства, аппараты впервые используют связь 5G.

Российская компания «Бюро 1440» запустила еще три отечественных низкоорбитальных спутника связи. Впервые в истории российской космической индустрии аппараты используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами, — рассказали в министерстве.

Разработка устройств заняла менее 14 месяцев. Спутники миссии «Рассвет-2» в два раза больше в размерах и массе, так как на них установлено больше оборудования. Первая исследовательская миссия компании стартовала в июне 2023 года и была признана полностью успешной.

В рамках «Рассвет-1» скорость передачи данных составляла 48 мегабит в секунду, задержка — 42 миллисекунды. При таких условиях возможно совершить видеозвонок на несколько человек или смотреть видеоконтент в разрешении 4K. В Минцифры отметили, что результаты второй миссии ожидаются в ближайшие месяцы.

Ранее замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко рассказал, что тестовые зоны сетей мобильной связи пятого поколения появятся во всех регионах России к 2030 году. По его словам, появятся также коммерческие сети, которые будут предоставлять соответствующие услуги.