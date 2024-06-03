Российские конструкторы представят новейшие дроны с самонаведением «Стратим»: дроны с самонаведением «Русак» и «Тювик» покажут на HeliRussia-2024

Фото: МО РФ

На международной выставке HeliRussia-2024 впервые презентуют квадрокоптер-камикадзе «Русак» и легкое ударное крыло «Тювик», оснащенные системой самонаведения, рассказали ТАСС в конструкторском бюро «Стратим». Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют аналогичных изделий, отметили собеседники агентства.

Оба аппарата уже применяются в зоне СВО в тестовом режиме, проходят апробацию, сейчас разворачивается серийное производство. Система самонаведения позволяет оператору задать дрону цель в удобном интерфейсе на финальном участке траектории, — уточнили представители «Стратим».

Дроны будут стоить ненамного дороже обычных БПЛА, подчеркнули конструкторы. При этом эффективность поражения цели выросла многократно.

По всему миру был представлен лишь один беспилотник с подобной технологией, говорится в статье. Однако стоимость дрона с системой самонаведения оказалась достаточно высока и составляла около $5 тысяч.

Ранее стало известно, что тяжелый транспортный беспилотник сверхкороткого взлета и посадки «Партизан» совершил первый испытательный полет. Новый дрон находился в воздухе 20 минут на высоте 200 метров. Его скорость варьировалась в пределах от 50 до 200 км/ч.