Рогозин рассказал, когда в России появятся беспилотники-большегрузы Рогозин: беспилотники-большегрузы могут появиться в России в пределах 2030 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Рогозин

Беспилотные летательные аппараты, способные перевозить большие и тяжелые грузы, могут появиться в России в районе 2030 года, заявил в беседе с NEWS.ru председатель консультативного совета «Эколибри» Алексей Рогозин на выставке ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге. По его словам, в стране уже существуют регуляторные правила для подобных беспилотников.

Для этого уже есть регулирование, несмотря на то, что многие в этом сомневаются, но по большому счету такие аппараты будут летать по правилам, которые уже сейчас есть для вертолетов. А если мы говорим про состояние техники, то есть про наличие технических различных инженерных рисков, это предмет работы, — сказал Рогозин.

Он отметил, что появление большегрузных БПЛА зависит по большому счету лишь от того, насколько страна готова инвестировать в эту область. По его словам, если такая готовность есть, то беспилотники-большегрузы могут появиться над головами россиян уже примерно через пять лет.

Очень скоро, в пределах 2030 года, мы можем увидеть такие аппараты не просто в виде опытных экземпляров, что уже сейчас есть, в том числе в мире, а именно как абсолютно нормальное средство транспорта, как аппарат, который способен эффективнее, чем другие виды транспорта, включая автомобильные или вертолетные, выполнять свою часть задач, — констатировал Рогозин.

Ранее Алексей Рогозин заявил, что у российских разработчиков БПЛА есть ряд недостатков в сравнении с западными коллегами, но есть и преимущества за счет опыта, полученного в ходе спецоперации. По его словам, за счет этого РФ может создать беспилотники, которые способны решать совершенно нестандартные задачи.