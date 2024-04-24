Пользователи Windows 11 столкнулись с рекламой в меню «Пуск»

Пользователи операционной системы Windows 11 начали жаловаться на рекламу, появившуюся в меню «Пуск» после последнего обновления, сообщает издание The Verge. По его данным, корпорация Microsoft начала тестировать показ рекламы в ограниченном режиме еще в начале апреля. Сейчас она показывается всем пользователям ОС, скачавшим обновление KB5036980. Отмечается, что сейчас Microsoft предлагает в рекламных объявлениях установить новые приложения.

В разделе «Рекомендуемые» меню «Пуск» будут демонстрироваться некоторые приложения из Microsoft Store. Эти приложения созданы небольшой группой избранных разработчиков, — гласит примечание к пакету обновлений.

Ожидается, что реклама поможет пользователям Windows 11 найти больше приложений. Также функция будет полезна для разработчиков, которых Microsoft старается побудить к созданию программных решений для ОС. Стоит отметить, что гиганту потребовалось две недели, чтобы перенести функцию показа рекламы в меню «Пуск» из бета-версий Windows 11 в стабильные сборки операционной системы.

Россияне в марте могли лишиться доступа к облачным продуктам Microsoft в стране. Однако отключения российских пользователей от облака не произошло. Такое решение было принято по итогам переговоров с участием представителей компании Softline.