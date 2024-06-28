Разработчики представили «российский» YouTube Разработчики из Rteam представили сервис «Платформа» на замену YouTube

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты из компании Rteam представили в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) сервис «Платформа», который должен стать аналогом американского ресурса YouTube, передает ТАСС. Новая площадка визуально и функционально приближена к западному видеохостингу.

В сервис внедрили систему рекомендаций и инструменты для продвижения блогеров. Просматривать видео на «Платформе» можно в качестве до 4К с возможностью включить субтитры. Кроме того, у ресурса есть функция распознавания русского и английского языков. Гендиректор компании-разработчика Андрей Талызин уточнил, что сервис способен выдерживать 240 тысяч запросов в секунду.

Также у «Платформы» появится формат мини-роликов по примеру Shorts. Помимо этого, в ресурс встроена система модерации, которая будет ограничивать контент с нарушениями российских законов.

Российский блогер Николай Соболев, говоря о создании в РФ нового аналога YouTube, заявил, что необходимость в нем созрела давно, но сделать его будет сложно из-за алгоритмов. Он отметил, что еще одной проблемой реализации идеи стал контент: неясно, как наполнить новую платформу новыми видео, тогда как у YouTube их уже огромное количество.