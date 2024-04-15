«Работает. Все наше»: Касперский представил новый смартфон Касперский показал собственный смартфон на системе KasperskyOS

Фото: EPA/ТАСС

Евгений Касперский

Глава компании «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский представил смартфон с операционной системой KasperskyOS, пишет ТАСС. По его словам, разработчиком гаджета стал «Аквариус». Касперский заверил, что телефон работает и он сам им пользуется.

Работает. Это мое (смартфон. — NEWS.ru). Железка — «Аквариус». Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, — все наше, — сказал он на инновационном саммите компании «Систэм электрик».

В «Лаборатории Касперского» уточнили, что глава компании представил один из исследовательских образцов смартфона. Отмечается, что прежде работу KasperskyOS показывали на устройствах производителей из азиатских стран. Операционная система в первую очередь подходит для корпоративного и индустриального использования.

Ранее стало известно, что Касперский совместно с председателем совета директоров «Группы Астра» Денисом Фроловым являются долларовыми миллиардерами. Состояние владельца «Лаборатории Касперского» превысило $2 млрд. Что касается Фролова, то за ним числится $1,1 млрд.

В США хотят запретить американским гражданам и предприятиям использовать любое программное обеспечение, созданное «Лабораторией Касперского». Уточняется, что решение обусловлено соображениями национальной безопасности.