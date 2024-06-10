Представлен полный перечень изменений в iOS 18 Компания Apple провела презентацию операционной системы iOS 18

Фото: Apple/youtube.com

Корпорация Apple провела презентацию новой операционной системы iOS 18, трансляция которой велась на YouTube-канале компании. В ОС обновили возможности уже существующих приложений и добавили некоторые функции.

Среди нововведений в Apple выделили игровой режим. Кроме того, расширили возможности для виджетов и иконок, которые теперь можно передвигать в любое место на экране гаджета.

В iOS 18 добавили настройку цветовых тем стартовой панели и изменили центр управления. Любое приложение в новой ОС теперь можно будет отдельно заблокировать или скрыть, а вернуть обратно с помощью пароля или Face ID.

Представители Apple рассказали о добавленной функции отложенной отправки сообщений. Особыми пунктами стали игровой режим для повышенной производительности во время гейминга и возможность перевода денег с помощью прикосновения смартфонов друг к другу.

Ранее издание 9to5Mac написало, что искусственный интеллект, появление которого на смартфонах iPhone ожидается c приходом обновления iOS 18, получат далеко не все модели устройств Apple. Функции на основе ИИ будут доступны только владельцам iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также более новых моделей. Такое решение было вызвано маркетинговой сегментацией продуктов, предположили журналисты.