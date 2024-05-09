Появилась новая антенна, которая позволит общаться через голограммы Ученые создали 6G-антенну с поддержкой общения через голограммы

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Группа ученых из Великобритании, Швеции и ОАЭ создали первую в мире 6G-антенну, пишет журнал IEEE Open Journal of Antennas and Propagation. Согласно данным разработчиков, динамическая метаповерхностная антенна (DMA) может обеспечивать достаточную скорость для быстрой передачи огромных объемов данных. Кроме того, новое изобретение позволит пользователям общаться через реалистичные голограммы.

DMA управляется мини-процессором с цифровым кодированием, который действует как высокоскоростная программируемая вентильная матрица. Он также может доставлять сигнал 6G в диапазоне миллиметровых волн 60 ГГц. Внедрить 6G-антенну планируют лишь после 2030 года, когда будут выбраны и озвучены ее спецификации, а это ученые собираются сделать к 2028 году.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов заявил, что внедрение искусственного интеллекта несет определенные риски, порождая в мире новый вид власти — цифровую. По его мнению, миру необходима цифровизация, но она требует ограничений.

До этого психолог Ольга Бортновская предупредила, что голосовые помощники могут разрушить связь между детьми и родителями. Специалист уточнила, что нейросети не ругают детей за проступки. Из-за этого ребенок может начать больше доверять искусственному интеллекту, чем взрослым.