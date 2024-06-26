Пользователям ICQ сообщили плохие новости Мессенджер ICQ объявил о прекращении работы

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ICQ официально завершил работу, сообщается на сайте мессенджера. Ранее он был одним из самых популярных средств коммуникации в России.

Сервис завершил работу, — говорится в сообщении.

Нынешний владелец VK анонсировал сворачивание деятельности ICQ около месяца назад. В компании уточняли, что намерены сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера», а также на продукте для корпоративных пользователей на базе VK WorkSpace.

ICQ разработала израильская компания Mirabilis в 1996 году. В 2000-х эта программа для мгновенного обмена сообщениями обрела массовую популярность в российском сегменте Сети. В 2010 году, сменив несколько владельцев, мессенджер перешел под начало Mail.ru Group (ранее — VK). В 2020 году компания обновила продукт, добавив искусственный интеллект, новый интерфейс и визуальный стиль.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что раньше в Кремле пользовались мессенджером ICQ, однако затем сервис отстал от братьев по рынку и стал неконкурентоспособен.

До этого IT-эксперт Павел Мясоедов заявил, что мессенджер ICQ превратился в рудимент по мере развития соцсетей и альтернативных приложений. По его словам, такого рода продукты «обычно хоронят раньше».