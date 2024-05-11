Пользователям Steam начали принудительно отменять покупки Steam начал автоматически возвращать пользователям средства за Ghost of Tsushima

Фото: Sony Interactive Entertainment

Игра Ghost of Tsushima

Пользователи платформы Steam, которые купили портированную на компьютеры Ghost of Tsushima в странах без возможности официальной регистрации учетной записи PlayStation Network (PSN), столкнулись с возвратом средств за предзаказ, о чем свидетельствуют данные сервиса. Игра пропала за неделю до релиза в 180 странах.

Игру начали отбирать даже у тех, кто уже приобрел ее по предварительному заказу. Sony, студия Sucker Punch Productions и Valve не давали официальных комментариев по сложившейся ситуации.

Вы получаете возврат средств за предзаказ Ghost of Tsushima. Требования издателя игры предусматривают создание дополнительной учетной записи для доступа к определенным частям игры. К сожалению, создание такой учетной записи в вашей стране невозможно, — такое уведомление получили многие пользователи.

Как пишет DTF, ситуация возмутила геймерское сообщество. Особенно это задело тех, у кого уже есть активные учетные записи PSN для доступа к многопользовательским функциям игры вне зависимости от географических ограничений. Предстоящий релиз Ghost of Tsushima на ПК запланирован на 16 мая 2024 года.

Ранее в Steam вышла визуальная новелла с бесконечным повествованием, созданная с использованием искусственного интеллекта. В игре задействованы сразу несколько нейросетей, включая GPT-5, OpenAI TTS и другие.