Пользователей Windows 10 ждут обновления Microsoft: в устаревшую Windows 10 постепенно добавят новые функции

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Устаревшая операционная система Windows 10 будет постепенно получать новые функции, информирует Microsoft в своем блоге. Компания анонсировала открытие новой бета-программы для их тестирования. Поддержка Windows 10, в свою очередь, прекратится в октябре 2025 года.

Итак, сегодня мы открываем бета-канал для инсайдеров Windows, которые в настоящее время используют Windows 10, — говорится в сообщении.

Согласно заявлению Microsoft, изменения подхода к ОС сделаны для того, чтобы каждый мог получить «максимальную отдачу от своего текущего ПК». Бета-канал открывается для тестирования новых функций Windows 10, прежде чем выпускать их для всех пользователей.

В компании пообещали не обновлять ОС до 11-й версии автоматически. Однако при переключении на каналы для тестирования новых функций компьютер пользователя будет обновлен до последней сборки Windows 11.

Ранее россиян предупредили о новом вирусе-вымогателе под названием ShrinkLocker. Его обнаружили специалисты «Лаборатории Касперского». Вирус заражает компьютеры пользователей старых версий операционных систем, таких как Windows Vista и Windows Sever 2008. Более поздних версий системы скрипт вируса не касается.