Первый полет российского самолета в рамках испытаний попал на видео ОАК: начались летные испытания российского самолета Superjet-100

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Объединенная авиационная корпорация приступила к сертификационным летным испытаниям российского ближнемагистрального импортозамещенного самолета Superjet-100. Пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале опубликовала кадры первого полета опытного образца.

В составе экипажа воздушного судна были летчики-испытатели Вадим Широких, Леонид Чикунов и Михаил Трубников, а также ведущие инженеры по летным испытаниям Денис Велижанин и Геворг Мацакян. Полет продлился два с половиной часа, в ходе него было отработано 15 испытательных режимов, никаких происшествий или сбоев не произошло.

Этот полет положил начало программе летных испытаний, которые составляют существенную часть работ при сертификации импортозамещенной модификации самолета. Всего до конца 2025 года нам предстоит выполнить около 200 полетов, — заявил замгендиректора ОАК по гражданской авиации Андрей Богинский.

По его словам, интенсивность летных испытаний вырастет после подготовки еще двух опытных образцов, на которые еще нужно установить двигатели ПД-8. В настоящий момент у корпорации есть заявки на поставку более 150 таких воздушных судов.

Ранее сообщалось, что поставки первых девяти самолетов МС-21 ожидаются в 2025 году. Объем производства этой модели авиалайнеров должен вырасти до 72 единиц в год.