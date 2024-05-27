Первый обладатель чипа Neuralink раскрыл, как долго может им пользоваться Первый пациент Neuralink сообщил, что может пользоваться чипом почти весь день

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Первый пациент с мозговым имплантом Neuralink Ноланд Арбо в интервью порталу Business Insider сообщил, что может пользоваться чипом с утра до позднего вечера. Он отметил, что получает от использования устройства удовольствие, поэтому не считает это полноценной работой.

Иногда мой день начинается в 07:00, и я пользуюсь имплантом до 23:00. Получается длинный день, но мне это в удовольствие, так что я не считаю это полноценной работой, — сказал он.

Арбо отметил, что однажды заснул во время использования чипа. Когда он проснулся, то обнаружил, что курсор двигался и все еще щелкал. По его словам, за пять минут сна чип открыл около 10 различных приложений на компьютере. Он подчеркнул, что курсор можно выключить, чтобы такого не происходило.

Пациент также сообщил, что с помощью чипа Neuralink может отправлять сообщения в соцсети Х, отвечать на электронные письма, читать комиксы и заходить на сайт по изучению японского языка. Мужчина также забронировал с его помощью номер в отеле.

Ранее сообщалось, что организм Арбо начал отторгать вживленный в мозг чип. Спустя 100 дней после имплантации чипа компания предпринимателя Илона Маска выпустила обновление ПО для него. Арбо 29 лет. Восемь лет назад его парализовало в результате несчастного случая.