Операторы связи предложили расчистить частоты цифрового ТВ для 5G Forbes: появилось техзадание для расчистки диапазона под 4G и 5G

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Операторы связи подготовили техническое задание для расчистки диапазона 694–790 МГц под технологии 4G и 5G, стало известно Forbes. По оценкам экспертов, перевод систем цифрового телевещания на частоты ниже 694 МГц обойдется в более чем 10 млрд рублей и займет примерно три года.

В исследовании приняла участие компания «Спектрум менеджмент». Его предметом стала только разработка техзадания на выполнение работ по обеспечению частотным ресурсом, рассказал собеседник Forbes.

Техническое задание разработано. Для высвобождения полосы частот 694-790 МГц в интересах развития сетей 4G/5G в России необходимы дальнейшие решения и действия со стороны регулятора, — уточнил источник издания.

Представитель «Ростелекома» сообщил, что исследование «пока находится в замороженном состоянии». Сейчас операторы ждут согласования вопроса со стороны телевещателей. Передача частотного ресурса обсуждается и на государственном уровне. Но окончательно решение о полосе радиочастот для цифрового ТВ ниже 694 МГц еще не принято.

Вопрос прорабатывается с отраслью и заинтересованными ведомствами в рамках поручения ГКРЧ, — сообщила представитель Минцифры.

В Минкомсвязи ранее на год продлевали действие разрешений на использование частот для аналогового телевещания. Как сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, решение может стать не последним. Возможно, будет разработано общее положение для игроков рынка. Пока у Минкомсвязи нет единого мнения по поводу перспектив и целесообразности введения третьего цифрового пакета — так называемого мультиплекса.