Новый айфон неожиданно подешевел Цена на iPhone 16e в России снизилась до 50 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цена на iPhone 16e, первую модель в новой бюджетной линейке Apple, впервые опустилась до 50 тысяч рублей, сообщает издание Hi-Tech Mail.ru. С момента старта продаж устройство подешевело на 35%.

По данным портала, в конце февраля 2025 года, когда iPhone 16e поступил в продажу в России, его стоимость начиналась от 77 990 рублей. Уже к марту она снизилась до 60 тысяч, а сейчас минимальные предложения на маркетплейсах начинаются с отметки в 50 тысяч рублей.

Ранее компания Apple окончательно отказалась от выпуска компактных смартфонов. После прекращения производства iPhone 13 mini в 2023 году и снятия с конвейера iPhone SE в линейке Apple больше не осталось моделей с экраном менее 6 дюймов. Поэтому, вероятно, в ближайших поколениях iPhone, включая ожидаемые модели 17 и 18, мини-версии также не появятся.

До этого основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов не исключил возможного возвращения Apple на российский рынок через схемы параллельного импорта. По его мнению, компания может организовать поставки техники через третьи страны в случае падения рентабельности бизнеса. Вместе с этим аналитик спрогнозировал подорожание продукции Apple к осени 2025 года в связи с выходом iPhone 17.