Новая версия Android позволит увеличить время работы смартфонов AndroidAuthority: Android 15 повысит время работы смартфонов на три часа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следующее обновление операционной системы Android 15 позволит увеличить время автономной работы смартфонов от одного заряда примерно на три дополнительных часа в режиме ожидания, сообщает издание Android Authority со ссылкой на вице-президента Google по разработке платформы Android Дэйва Берка. Это стало возможным благодаря ускорению перехода устройств в режим энергосбережения на 50%.

В Android 15 компания ускорила переход в режим ожидания на 50%. Это означает, что устройства под управлением Android 15 перейдут в режим ожидания на 50% быстрее, чем в Android 14. В результате время автономной работы в режиме ожидания увеличилось до трех часов, — говорится в публикации.

Данная функция будет доступна не только на смартфонах, но и на других устройствах с Android 15. Кроме того, обновление добавит такие нововведения, как «Личное пространство», «Пары приложений» и улучшенный сервис обнаружения краж.

Ранее аналитик Эльдар Муртазин выразил мнение, что российские компании не смогут создать свою полноценную операционную систему по типу Android. Он объяснил это тем, что разработчики не договорились о создании консорциума. По словам Муртазин, компании пытаются сделать только копии зарубежной системы.