WhatsApp расширит функции групповых чатов В групповые чатах WhatsApp появится возможность создавать события

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Возможность планировать события вскоре появится в групповых чатах в WhatsApp. Участники также смогут создавать автоматические уведомления о мероприятиях, что значительно облегчит организацию рабочего процесса, пишет портал WABetaInfo. Функция станет доступна уже в рамках будущего обновления приложения.

Новая функция позволит планировать онлайн-встречи, собрания или другие мероприятия с описанием, датой и дополнительным местом проведения. Кроме того, участникам группового чата будут приходить напоминания о планируемом событии за 30 минут, 2 часа или за 24 часа до начала.

Новая функция появится и в Telegram. Мессенджер намерен сотрудничать с агентствами, которые проверяют информацию и добавлять к сообщениям пояснения. При этом пользователи будут видеть, кто проверят информацию, но сами влиять на предоставляемый Fact Check контент не смогут.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер рассказал, что самыми вредными и ненужными приложениями на смартфоне являются игры, браузеры и видео-, аудиопроигрыватели. Они «съедают» заряд аккумулятора и перегружают процессор.