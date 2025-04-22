Нейросети помогли понять, что хотят сказать собаки Нейросети расшифровали лай собак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Искусственный интеллект научился расшифровывать лай собак, сообщили ученые из Мичиганского университета. Они разработали инструменты, позволяющие нейросетям различать эмоциональный окрас собачьего лая.

Используя модели обработки речи, изначально обученные на человеческой речи, наше исследование открывает новое окно в то, как мы можем использовать то, что мы создали на данный момент в области обработки речи, чтобы начать понимать нюансы собачьего лая, — рассказала профессор компьютерных наук и инженерии Рада Михалча

Новая технология может различать, выражает ли животное игривость или агрессию. Кроме того, как отмечают исследователи, созданные модели способны извлекать из собачьих звуков дополнительную информацию — например, определять возраст, породу и пол животного.

Ранее ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж призвал создать рабочую группу, объединяющую исследования в области ИИ и лингвистики с целью разработать стратегию по спасению редких языков народов России. По словам ученого, всего в стране проживают свыше 190 народностей, говорящих на 270 языках.

До этого сенатор Артем Шейкин призвал поэтапно внедрять нейросети в судебные процессы в России, в том числе бракоразводные. Искусственный интеллект, по его мнению, в будущем может составлять процессуальные документы по распространенным делам.