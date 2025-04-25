Нейросеть поставила женщине страшный диагноз, опередив врачей на год Нейросеть обнаружила рак у жительницы Великобритании за год до врачей

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Нейросеть обнаружила онкологическое заболевание у жительницы Великобритании на год раньше, чем это сделали медики, передает Daily Mail. После того как чат-бот предположил наличие рака у девушки по описанным симптомам, она еще долгое время не решалась обратиться к специалистам.

Когда состояние британки начало ухудшаться, она пошла к врачам, которые подтвердили вынесенный нейросетью вердикт и поставили ей диагноз «рак крови», говорится в материале. К счастью для девушки, заболевание оказалось излечимым, так как оно затронуло лишь белые кровяные тельца. Теперь ей предстоит пройти курс химиотерапии. Она призвала всех внимательно следить за своим здоровьем и прислушиваться к сигналам организма.

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