Названы три лайфхака, как развивать цифровые медиа Медиаменеджер Иксанов: покупка трафика — бесполезное занятие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Органика, правильная «упаковка» и упор на Telegram — такие три вектора развития цифровых медиа назвал генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, на сегодняшний день покупка трафика — самое бесполезное занятие. Лучше вкладываться в креатив, тем более что Telegram и VK дают новые технологические возможности, где новости можно публиковать так, как будто пишешь лучшему другу.

Эта концепция в некотором смысле перевернула медиаиндустрию. Такая подача информации формирует живую связь с аудиторией, с каждым конкретным подписчиком. Telegram и новые медиа дали отрасли конкуренцию, где очень важно следить за тем, как подается информация, в каком эмоциональном аспекте, — сказал Иксанов.

Главные правила органического прироста, по словам медиаменеджера, это подготовка редакции канала к событию заранее, быстрое реагирование на инфоповод и его отработка с места событий, маневренность и мобильность.

Ранее стало известно, что бывшие сотрудники медиагруппы «Патриот», принадлежавшей погибшему в авиакатастрофе бизнесмену Евгению Пригожину, намерены создать в России новую структуру — медиахолдинг «Рустрибуна», сообщила в разговоре с NEWS.ru глава и основатель структуры медиаменеджер Ксения Кацман. По ее словам, он объединит под своей эгидой десятки военных СМИ страны.