Названы модели iPhone, на которых не будет работать ИИ 9to5Mac: ИИ получат только владельцы iPhone 15 Pro и более новых моделей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Искусственный интеллект, появление которого на смартфонах iPhone ожидается c приходом обновления iOS 18, получат далеко не все модели устройств Apple, сообщает издание 9to5Mac. Согласно отчету инсайдера Марка Гурмана, функции на основе ИИ будут доступны только владельцам смартфонов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также более новых моделей. Журналисты предположили, что такое решение вызвано маркетинговой сегментацией продуктов.

Минимальные требования, вероятно, частично являются результатом маркетинговой сегментации продуктов, когда Apple увеличивает привлекательность моделей более высокого класса, — говорится в публикации.

Предполагается, что для работы искусственного интеллекта в устройствах должен быть процессор A17 Pro или более современный. Кроме того, новые функции потребуют наличия не менее восьми гигабайт оперативной памяти в смартфоне.

Ранее СМИ сообщали, что Apple заключила соглашение с компанией OpenAI, разработавшей ChatGPT. По мнению журналистов, это говорит о скором внедрении нейросети в операционную систему смартфонов iPhone. Предполагается, что устройства получат функции на основе ИИ в обновлении iOS 18.