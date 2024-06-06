«Наше будущее»: Фальков об использовании ИИ в образовании Фальков: человеческий интеллект должен сосуществовать с искусственным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Фальков

Человеческий интеллект должен сосуществовать с искусственным, за этим стоит будущее, заявил NEWS.ru министр науки и высшего образования Валерий Фальков на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, вузы сегодня уже пытаются понять, как эффективно применить ИИ. Однако они разделились на два лагеря: одни поддерживают внедрение искусственного интеллекта, другие выступают против. Выбор последних — неправильный путь, уточнил министр.

Студенты не ждут каких-то регламентов, они просто пользуются теми возможностями, которые дает им жизнь. И в этом смысле вузы пытаются сегодня понять, как с этим жить. Есть несколько групп вузов, которые по-разному относятся. Кто-то предпочитает не замечать — это, конечно, неправильный путь, потому что это часть нашей жизни, к этому надо нормально относиться, — сказал Фальков.

Министр подчеркнул, что в вопросе внедрения ИИ в сферу образования важно определить границы его использования, цели, а также маркировать его.

При таком подходе у нас есть шанс, что он будет работать во благо, а не против всяких установок, которые мы поддерживаем. У студента должна быть какая-то этическая составляющая. У него должно быть желание не обмануть преподавателя — у него должно быть желание провести оригинальное исследование и получить новые результаты, — объяснил Фальков.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин ранее выступил за контроль в процессе разработки и использования IT-технологий. Он подчеркнул, что использование ИИ может привести к кибермошенничеству или вмешательству в работу систем безопасности и критической инфраструктуры государств.