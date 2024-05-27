Мессенджер Telegram получит новую функцию В мессенджер Telegram добавят функцию проверки фактов

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Функция Fact Check для проверки фактов обнаружена в исходном коде бета‑версии мессенджера Telegram для операционной системы Android, сообщает «Код Дурова». Функция будет добавлять к сообщениям поясняющую информацию.

Мессенджер в рамках Fact Check будет сотрудничать с агентствами, которые проверяют информацию. Работа функции будет прозрачной, и пользователи смогут видеть, кто проверял информацию. Назначать агентства для работы с Telegram правительства стран. Влиять на предоставляемый Fact Check контент обычные пользователи не смогут.

Ранее Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своем канале анонсировал запуск функции поиска по хештегам. Нововведение позволит искать сообщения по всем публичным каналам, где эти хештеги указываются. Пока поиск с применением хештегов ограничивается одним каналом.

Предыдущее крупное обновление мессенджера произошло в марте этого года. Тогда бизнесмен сообщил, что создал на платформе возможность создавать бизнес-аккаунты и добавлять чат-боты, работающие с помощью искусственного интеллекта. Предприниматель добавил, что функция новых чат-ботов «произведет революцию», поскольку эти электронные «секретари» выведут автоматизацию обслуживания клиентов на совершенно новый уровень.