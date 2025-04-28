Маск рассказал, когда роботы станут эффективнее людей Маск: роботы превзойдут лучших хирургов через пять лет

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Илон Маск

В ближайшие годы роботы смогут опережать лучших медицинских специалистов по качеству операций, заявил в социальной сети Х американский предприниматель и глава компаний Neuralink и Tesla Илон Маск. По его прогнозу, в течение пяти лет автоматизированные системы не только догонят, но и превзойдут ведущих хирургов в точности и аккуратности выполнения медицинских вмешательств.

Роботы обойдут хороших хирургов в течение нескольких лет и лучших хирургов примерно через пять лет, — подчеркнул он.

Маск объяснил, что уже сейчас компания Neuralink использует роботов для вживления электродов в мозг человека. По его словам, человеческие руки пока не способны выполнять такие процедуры с необходимой скоростью и точностью, которые требуются для успешного исхода операций на деликатных участках мозга. Предприниматель уверен, что развитие робототехники и искусственного интеллекта откроет новые возможности для медицины, повысит безопасность пациентов и позволит вывести качество хирургических операций на новый уровень.

Ранее футуролог Александр Кононов рассказал о возможности достижения технологического бессмертия с помощью нанороботов. По его мнению, микроскопические роботы смогут сканировать и воспроизводить нейронные связи человеческого мозга, обеспечивая перенос сознания после смерти биологического тела.