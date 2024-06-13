Лаборатория МегаФона протестировала новый российский смартфон «Р-ФОН»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лаборатория МегаФона провела тестирование российского смартфона «Р-ФОН». Аппарат прошел весь набор начальных испытаний и базовых тестов на работу основных систем в сетях мобильной связи.

Специалисты провели исследование базовых функций нового аппарата, включая работу операционной системы и сотовой связи (звонки, отправка СМС, переключение между сетями различных стандартов). Кроме того, лаборатория проверила на новом аппарате функционирование Wi-Fi и Bluetooth и целого ряда пользовательских сценариев.

Центр по исследованию и тестированию оборудования (лаборатория МегаФона) проводит проверку всего оборудования, поступающего в розничную сеть МегаФона, а также тестирует оборудование по заказу других операторов связи. Ежегодно в центр поступает порядка 150 наименований различных устройств. Для их тестирования созданы специальные экранированные комнаты, защищенные от внешнего электромагнитного воздействия, а инфраструктура лаборатории обладает всеми функциональными узлами настоящей сети: сетью радиодоступа (базовыми станциями), ядром, транспортным сегментом для выхода в интернет.

По итогам каждого этапа тестов полученные в лаборатории данные передавали производителю смартфона — компании «Рутек». Руководство лаборатории и компании «Рутек» договорились о проведении следующей итерации тестов в конце июня.

«Р-ФОН» является совместным проектом российских компаний АО «НТЦ ИТ РОСА» и АО «Рутек». Смартфон был представлен в декабре 2023 года и уже включен в реестр отечественного оборудования Минпромторга. Смартфон работает на основе мобильной операционной системы «РОСА Мобайл». Его сборка осуществлялась на собственном производстве «Рутека» в Саранске.

Как рассказал руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония, вывод на рынок нового смартфона, тем более на собственной ОС, — очень ответственный шаг. Поэтому крайне важно оказать содействие производителю «Р-ФОНа», который сейчас готовится к коммерческому запуску своего первого продукта, по проверке корректности работы устройства в сети оператора.

Джакония добавил, что в лаборатории МегаФона есть все необходимое также и для последующего совершенствования смартфонов.

Генеральный директор «Рутека» Дмитрий Иванников в свою очередь добавил, что компания хочет выпустить на рынок не только достойную альтернативу, но и стремится сделать аппарат, который будет значимо обходить по работоспособности зарубежные аналоги.

Мы готовимся к выходу на потребительский рынок, и внешняя экспертиза нашего продукта, тем более от ведущего оператора сотовой связи, для нас крайне полезна и важна, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что смартфон «Р-ФОН» создан на базе чипа MediaTek Helio G99. Новинка имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080×2412 точек), защитное стекло Gorilla Glass 5, 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.