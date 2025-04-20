Как освободить место на Google Диске: что удалить в первую очередь

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Бесплатного места в Google Диске не так много, и оно быстро заканчивается. Чтобы понять, что занимает память, нужно зайти в раздел «Хранилище» в настройках. Чаще всего виновниками оказываются:

Дубли файлов — их легко найти через поиск по размеру ( «size:>10M» ).

Старые резервные копии телефона — их можно удалить в drive.google.com/settings .

Письма с тяжелыми вложениями — они тоже учитываются в общем объеме.

Чтобы сэкономить место, стоит сжимать изображения прямо в Google Диске через «Приложения» → CloudConvert. А видео лучше хранить в Google Фото, выбрав режим «Высокое качество» — тогда они не будут занимать место в хранилище.

Ранее сообщалось, что сенсорные экраны быстро покрываются отпечатками и протирать их приходится часто. Но многие делают это неправильно, рискуя повредить дисплей.