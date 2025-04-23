Как ИИ оценивает социальный импакт: возможности, проблемы и решения

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»

Новые технологии способны думать за человека, совершить за него ряд важных действий и даже помочь сделать выводы. Но как грамотно сформулировать ИИ-помощнику задачи и настроить его так, чтобы он собрал и проанализировал все данные без ошибок? Какие принципы оценки эффективности ИИ-решений можно потенциально адаптировать для социальных проектов? Ответы на эти и другие вопросы искали эксперты на онлайн-фиджитал-интенсиве «Про развитие городов и сообществ», который провела торговая сеть «Пятёрочка».

Главный редактор ESG World руководитель проектов Школы управления СКОЛКОВО Григорий Маслов назвал основные проблемы, которые он видит в процессе оценки эффекта от социального проекта: отсутствие единой методологии и метрик успеха, трудности со сбором данных и интерпретации результатов.

Руководитель направления департамента искусственного интеллекта в Х5 Технологии Михаил Вишневский рассказал, что нейросети помогают делать грамотные прогнозы продаж. Именно с помощью ИИ компания определяет, сколько товара понадобится в тех или иных торговых точках.

Это все про заботу о клиентах. Также это позволяет сокращать пищевые отходы, отправляемые на полигон, в рамках ESG-стратегии компании, — подчеркнул эксперт.

Другой пример — помощь в персонализации. Часто в мобильных приложениях магазинов, когда клиент наполнил виртуальную корзину, чтобы оплатить покупку, система выдает фразу: «а вы не забыли купить этот товар?»

На мой взгляд, назойливо и неприятно. ИИ позволяет сделать эти рекомендации персонализированными и полезными. Например, если человек взял огурцы, то логично предложить ему помидоры и оливковое масло. Это как раз соответствует нашей миссии по формированию ЗОЖ, — объяснил Михаил.

Следующая важная область в ретейле — безопасность готовой еды. Например, ИИ помогает следить за тем, чтобы сотрудники на производстве хорошо мыли руки с соблюдением санитарных норм.

А еще ИИ помогает в работе с отзывами. Когда в торговой сети уже около 30 тысяч магазинов, количество отзывов исчисляется миллионами, вручную обработать и оценить этот поток информации просто невозможно, — поделился Михаил.

По словам руководителя Лаборатории искусственного интеллекта Школы управления СКОЛКОВО Александра Диденко, сейчас на пике популярности ИИ, которые умеют производить человекоподобную речь, предсказывая слово за словом. Если дооснастить их внутренними знаниями по нужным дисциплинам, умением рассуждать, а также совершать реальные действия в цифровом мире или даже запускать другие ИИ, то они смогут полноценно заменять человека в довольно сложных и трудоемких задачах, в том числе при оценке социального импакта от проекта.

Директор фонда «Культура благотворительности» Юлия Ходорова рассказала о практических инструментах, которые используются в работе НКО при оценке социального импакта. Она сравнила роль ИИ в оценке социального воздействия с младшим научным сотрудником: он помогает проанализировать большие текстовые материалы, предложить показатели по отдельным векторам изменений, сделать выжимки из интервью, подобрать цитаты.

Коммерческий директор благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Оксана Петрова подчеркнула, что с конца 2023 года направление помощи некоммерческим организациям в освоении искусственного интеллекта стало для фонда системным. Осенью команда фонда провела большое исследование о том, как используют ИИ в грантовых конкурсах.

Нам — сотрудникам НКО — кажется, что при написании грантовых заявок ИИ используют очень мало авторов — буквально 5–10%. На самом же деле каждый третий заявитель применяет эту технологию и включает то, что она сгенерировала, в текст заявки. При этом очень мало экспертов пользуются ИИ для оценки заявок, — рассказала Оксана.

По итогам интенсива участники пришли к ряду выводов о месте ИИ в оценке эффективности социальных проектов. Во-первых, системный подход к данным важен в бизнесе и в социальной сфере. Оценка импакта сталкивается с рядом сложностей, которые влияют на точность, объективность и применимость результатов. Важно сочетать количественные и качественные методы, учитывать международные стандарты, обеспечивать прозрачность и этичность процесса. Внедрение цифровых технологий, ИИ и независимого аудита помогает повысить качество оценки, минимизировать риски и достичь более точных и достоверных результатов.

С другой стороны, мы можем управлять тем, что мы умеем измерять. Поэтому важно учиться измерять работу ИИ. А самое главное, понимать, что искусственный интеллект — не полноценный сотрудник.

Читайте также: Четыре нейросети дали прогноз для России на 2025 год

Искусственный интеллект помог прочесть обгоревший свиток Древнего Рима

Онищенко рассказал, как искусственный интеллект помогает медицине в России