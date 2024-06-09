IT-эксперт объяснил, вызван ли сбой в Telegram атаками на ПМЭФ IT-эксперт Кусков: сбой в Telegram связан с внутренней проблемой мессенджера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глобальный сбой в Telegram вряд ли вызван DDoS-атаками на пленарную сессию ПМЭФ с президентом России Владимиром Путиным, это внутренняя проблема мессенджера, заявил РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По мнению IT-эксперта, что-то могло произойти в центрах обработки данных.

Час с лишним лежало приложение. Учитывая, что достаточно оперативно они смогли откатить это дело, то все-таки это связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация, — сказал спикер.

Эксперт в сфере телекома Алексей Слукин поддержал такую версию. По его словам, работу мессенджера могли нарушить тесты обновлений. Telegram «упал» вчера вечером. Пользователи из разных стран жаловались на его работу, через 1,5 часа мессенджер вновь заработал.

До этого глава Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов пожаловался, что интенсивность хакерских атак на российские объекты критической информационной инфраструктуры многократно возросла с начала проведения спецоперации на Украине. По его словам, киберпреступники используют подсети зарубежных компаний для сетевых атак на Россию.