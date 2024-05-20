Инженеры создали флешку, которая может хранить данные сотни лет TechSpot: в ФРГ создали USB-накопитель, который позволит хранить данные 200 лет

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Немецкая компания Machdyne создала USB-накопитель, который рассчитан на хранение данных в течение 200 лет, сообщает издание tom'sHARDWARE. Емкость флешки при этом составляет лишь восемь килобайт.

По данным портала, флешка Blaustahl основана на технологии сегнетоэлектрической оперативной памяти (FRAM), которая позволяет хранить информацию практически вечно. Благодаря этому производитель гарантирует, что данные останутся на накопителе в течение 200 лет.

Кроме того, благодаря указанной технологии флешка, как утверждается, рассчитана на триллионы циклов записи. В накопитель встроен микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 и четыре мегабайт памяти NOR для записи прошивки. Как уверяют в компании, устройство может сохранять данные при температуре не более 35 градусов.

В материале отмечается, что емкость флешки составляет 8 КБ, она предназначена для хранения ценных данных и их передаче потомкам. По словам авторов, обычные накопители, в которых используется флеш-память NAND, не подойдут для этого, так как срок их службы не превышает 20 лет.

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